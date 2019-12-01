Çevre için zihinsel dönüşüm şart

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Valisi Davut Gül, çevreyi temiz tutmak ve korumak için sıfır atık noktasında insanların bilinçlenmesinin önemli olduğunu kaydederek zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında Gaziantep'te bölgesel katılımlı seminer düzenlendi. Çevre il, ilçe belediye başkanları ile kurum yöneticilerinin katıldığı seminerde konuşan Vali Gül, atıkların ayrıştırılmasının yanı sıra olabildiğince az atık çıkmasının daha da önemli olduğunu vurguladı. Atık noktasında insanlardaki zihniyet dönüşümünün bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini aktaran Gül, "Dünyanın en güzel teknolojisini de koysanız eğer tüketici bilinçli tüketici değilse bundan verim alma ihtimalimiz yok. İlaçlarla ilgili katıldığımız bir toplantıda antibiyotiklerin yüzde 50'sinin hiç açılmadan çöpe atıldığını gördük. İlaçlardan, tıbbi atıklara, soframıza koyduğumuz ekmeğe kadar aslında her şeyi israf ediyoruz" dedi. İhtiyaçlardan çok ihtirasların sınırsız hale geldiğini dile getiren Gül, "Bize kaynakların sınırlı ihtiyaçların sınırsız olduğunu anlattılar. Lakin günümüzde görüyoruz ki ihtiyaçlardan ziyade ihtiraslar sınırsız. Gözümüzün doymaması, olabildiğince daha fazlasını istemek ve bunların da önemli bir kısmını israf etmek maalesef hepimizin içinde var. Sosyal statümüz ne olursa olsun hepimizin israfla ilgili yapması gerekenler var" diye konuştu.