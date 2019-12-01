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Galibiyet hesabı

Bugün saat 14.00’te Kalyon’da ’u ağırlayacak FK tüm hesaplarını rakibini alt etmek üzerine yaptı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 1.12.2019
Galibiyet hesabı
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puan toplayan ve 10'uncu sıraya yerleşen Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolcular Furkan Soyalp ve Kana Biyik, bugün saat 14.00'te sahalarında oynayacakları Yukatel Denizlispor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

FURKAN SOYALP İDDİALI KONUŞTU
DAHA konsantre şekilde önlerindeki maçlara bakmak istediklerini belirten Furkan Soyalp, "Antalyaspor maçında öne geçtikten sonra iyi oynuyorduk. Psikolojik olarak geri çekildik. 3 puanı kaybettiğimiz için üzüldüm, fakat deplasmanda alınan 1 puan da bizim için başarıdır. Konsantre olarak önümüzdeki maçlarda puanlar almak istiyoruz. Şimdi tek hedefimiz Denizlispor maçını kazanmak" dedi.

KANA BİYİK: ZOR BİR MAÇ OLACAK
KIRMIZI-SIYAHLI ekibin Kamerunlu oyuncusu Kana Biyik ise Antalyaspor maçında geriye yaslandıkları için son dakikada gol yediklerini ve kendilerini zorlu maçların beklediklerini ifade ederek, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Sadece bu maç değil, ligdeki bütün maçlar zorlu olacak. Rakibimizin iyi, kaliteli oyuncuları var. Rakibimizin karşısında güçlü durarak, güzel bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu

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Galibiyet hesabı
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