Galibiyet hesabı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de geride kalan 12 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puan toplayan ve 10'uncu sıraya yerleşen'nde futbolcular, bugün saat 14.00'te sahalarında oynayacaklarımaçını kazanmak istediklerini söyledi.DAHA konsantre şekilde önlerindeki maçlara bakmak istediklerini belirten Furkan Soyalp, "Antalyaspor maçında öne geçtikten sonra iyi oynuyorduk. Psikolojik olarak geri çekildik. 3 puanı kaybettiğimiz için üzüldüm, fakat deplasmanda alınan 1 puan da bizim için başarıdır. Konsantre olarak önümüzdeki maçlarda puanlar almak istiyoruz. Şimdi tek hedefimiz Denizlispor maçını kazanmak" dedi.KIRMIZI-SIYAHLI ekibin Kamerunlu oyuncusu Kana Biyik ise Antalyaspor maçında geriye yaslandıkları için son dakikada gol yediklerini ve kendilerini zorlu maçların beklediklerini ifade ederek, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Sadece bu maç değil, ligdeki bütün maçlar zorlu olacak. Rakibimizin iyi, kaliteli oyuncuları var. Rakibimizin karşısında güçlü durarak, güzel bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu