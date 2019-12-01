Miniklere dört dörtlük spor eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

aziantep'te'nde 4 yaşındakiminikler, temel jimnastik ve gelenekselçocuk oyunları spor okulundasporla tanışıp, hareketli ve zindebir yaşama adım atıyorlar.Jimnastik branşıyla çocuklarınküçük yaşlardan itibaren güçlüve sağlıklı bir yaşam sürmeleriniamaçlayan'nde herdönem binlerce miniği spor ve gelenekselçocuk oyunlarıyla buluşturuyor.Jimnastik branşı ve çocukoyunları çalışmaları için özel olarakdizayn edilen bir ortamda uzmanantrenörler görev alıyor. Çocuklarınerken yaşta sporla tanışabilmelerive kazandıkları alışkanlıkları yaşamboyu sürdürebilmeleri adına temeljimnastik ve geleneksel çocuk oyunlarıeğitimlerine büyük önem verdikleriniifade eden Başkanı RıdvanFadıloğlu,dedi.