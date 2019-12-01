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Miniklere dört dörtlük spor eğitimi

’te ’nde 4 yaşındaki minikler, temel jimnastik eğitimiyle sporla tanışıyor

Giriş Tarihi: 1.12.2019
Miniklere dört dörtlük spor eğitimi
Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi'nde 4 yaşındaki minikler, temel jimnastik ve geleneksel çocuk oyunları spor okulunda sporla tanışıp, hareketli ve zinde bir yaşama adım atıyorlar. 4-9 yaş aralığındaki minik şampiyonların eğitim gördüğü spor okulunda çalışmalar haftanın 7 günü devam ediyor. Jimnastik branşıyla çocukların küçük yaşlardan itibaren güçlü ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlayan Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Spor Merkezi'nde her dönem binlerce miniği spor ve geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturuyor. Jimnastik branşı ve çocuk oyunları çalışmaları için özel olarak dizayn edilen bir ortamda uzman antrenörler görev alıyor. Çocukların erken yaşta sporla tanışabilmeleri ve kazandıkları alışkanlıkları yaşam boyu sürdürebilmeleri adına temel jimnastik ve geleneksel çocuk oyunları eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Temel jimnastik eğitimleriyle çocukların sağlam bir spor temeli atmalarını sağlıyoruz" dedi.
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