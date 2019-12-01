Miniklere dört dörtlük spor eğitimi

G
aziantep'te Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi
'nde 4 yaşındaki
minikler, temel jimnastik ve geleneksel
çocuk oyunları spor okulunda
sporla tanışıp, hareketli ve zinde
bir yaşama adım atıyorlar. 4-9 yaş aralığındaki minik şampiyonların eğitim gördüğü spor okulunda çalışmalar haftanın 7 günü devam ediyor.
Jimnastik branşıyla çocukların
küçük yaşlardan itibaren güçlü
ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini
amaçlayan Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Spor Merkezi
'nde her
dönem binlerce miniği spor ve geleneksel
çocuk oyunlarıyla buluşturuyor.
Jimnastik branşı ve çocuk
oyunları çalışmaları için özel olarak
dizayn edilen bir ortamda uzman
antrenörler görev alıyor. Çocukların
erken yaşta sporla tanışabilmeleri
ve kazandıkları alışkanlıkları yaşam
boyu sürdürebilmeleri adına temel
jimnastik ve geleneksel çocuk oyunları
eğitimlerine büyük önem verdiklerini
ifade eden Başkanı Rıdvan
Fadıloğlu, "Temel jimnastik eğitimleriyle çocukların sağlam bir spor temeli atmalarını sağlıyoruz"
dedi.