Öğretmenlerden anlamlı sergi

BUGÜN NELER OLDU

farklı okullarda görev yapan eğitimciler, yağlıboya pastel ve karakalem çalışması resimlerini Hükümet Konağı salonunda sergilediler. Anamur Kaymakamlığına vekalet eden Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici,Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Cingöz ve Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan serginin açılışını birlikte yaptılar. Sanatseverlerin ve Kaymakamlığa gelen vatandaşların ilgi gösterdiği doğa ve insan figürlerinin ağırlıklı olduğu sergide 50 eser yer aldı.