Öğretmenlere saygı kokteyli

BUGÜN NELER OLDU

Altınözü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler haftası özel kokteyl kutlandı. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte ilçesindeki öğretmenlere özel gösteri sergilendi. Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen kokteyle Kaymakamı Bülent Uygur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner ve öğretmeler katılım gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, sevginin öğretmenlik mesleğinin özü olduğunu ifade ederek, "Öğretmenin toplumdaki yeri ve önemini belirtmek, saygınlığını arttırmak, velilerle öğrencilerin arasındaki bağı güçlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki öğretmenlerimizin öğretmenler gününü selamlıyorum" dedi.