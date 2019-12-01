Okçuluk il birinciliği müsabakaları sona erdi

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ADANA'DA 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda yapılan Okçuluk İl Şampiyonası'na minikler, yıldızlar, gençler olimpik yay ve makaralı yay kategorilerinde 60 sporcu katıldı. Müsabakalar öncesinde sporcular GSİM Okçuluk Bölge Antrenörü Akın Eskitütüncü tarafından yarışma ve güvenlik kuralları ile ilgili bilgilendirildi. 2019 Yılı içerisinde yapılan yerel ve ulusal yarışmalar hakkında da bilgiler veren Eskitütüncü, "Altyapı çalışmalarına önem veriyoruz bu yıl içerisinde sporcularımızdan, Saadet Azra Özdemir 7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Samsun'da yapılan 13-14 Yaş Salon Türkiye Şampiyonasında Olimpik Yay Bayanlar Türkiye 3.'lüğünü alarak Teknik Gelişim Kampına davet ediydi" diye konuştu.