Sağlık için yürüyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi kültür ve sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından kadınlara yönelik yürüyüş etkinliği düzenlendi. 'Yaşamınıza Hareket Katın Sağlığa Adım Atın' sloganıyla Arslanbey Mesire Alanı içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda kadın katıldı. 9.5 kilometrelik parkur boyunca etkinliğe katılan kadınlar, şehrin doğal güzellikleri arasında keyifli bir gün geçirdi. Düzenlenen programdan çok memnun kaldıklarını belirten sporseverler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.