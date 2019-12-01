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Sağlık için yürüyorlar

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 1.12.2019
Sağlık için yürüyorlar
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi kültür ve sosyal faaliyetlerine devam ediyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından kadınlara yönelik yürüyüş etkinliği düzenlendi. 'Yaşamınıza Hareket Katın Sağlığa Adım Atın' sloganıyla Arslanbey Mesire Alanı içerisinde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda kadın katıldı. 9.5 kilometrelik parkur boyunca etkinliğe katılan kadınlar, şehrin doğal güzellikleri arasında keyifli bir gün geçirdi. Düzenlenen programdan çok memnun kaldıklarını belirten sporseverler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e teşekkür etti.
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Sağlık için yürüyorlar
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