Su’da önce indirim, sonra bindirim

BUGÜN NELER OLDU

geldikten 3 ay sonra 1 Haziran'da su tarifesinde yüzde 10 indirim yapan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aradan geçen 6 ayın sonunda yeniden zam kararı aldı. Yapılan gizli zam sonrasında vatandaşın su faturasına yüzde 30'a yakın bir külfet binmesi bekleniyor. İşte yeni su fiyatları; En düşük fiyat 4.98 lira, en yüksek fiyat 16.88 lira oldu. Yeni ücret tarifesine göre 0-10 metreküp arası kullanımda suyun metreküp fiyatı şehir merkezindeki meskenler için vergiler hariç 3.32 liraya yükseltildi. 1.66 liralık atıksu vergisi eklendiğinden suyun metreküp fiyatı 4.98 lira olacak. Bu sınıflandırmadaki artış oranı yüzde 10 oldu.11-20 metreküp arasındaki su kullanımında suyun metreküp fiyatı 5 lira, atıksu vergisi 2.50 lira olacak şekilde yükseltildi. Bu sınıflandırmadaki metreküp rakamı yüzde 19'luk artışla 7.50 liraya yükseldi. 21-75 metreküp arasındaki su kullanımlarında toplam fiyat yüzde 19'luk artışla 11.25 liraya, 75 metreküp ve üzerindeki kullanımlarda su fiyatı 16.88 liraya yükseltildi. Beldelerde 0-10 metreküp arası suyun vergiler dahil toplam fiyatı 2.49 lira, 11-20 metreküp arası suyun vergiler dahil toplam fiyatı 3.75 lira, 21-75 metreküp arası suyun vergiler dahil toplam fiyatı 5.63 lira olarak belirlendi. Köy tüzel kişiliğinden mahalleye dönüşen yerlerde 0-10 metreküp arası suyun vergiler dahil toplam fiyatı 1.25 lira, 11-20 metreküp arası suyun vergiler dahil toplam fiyatı 1.88 liraya, 21-75 metreküp arası suyun vergiler dahil toplam fiyatı 2.82 liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeyle işyerlerinde 0-10 metreküp arası suyun vergiler dahil toplam fiyatı 8.09 liraya, 11-20 metreküp arası suyun vergiler dahil toplam fiyatı 12.15 liraya, 21-75 metreküp arası suyun vergiler dahil toplam fiyatı 15.14 liraya çıkarıldı.