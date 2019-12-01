Tarsus Endüstri Meslek Lisesi fabrika gibi

BUGÜN NELER OLDU

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından eğitim kapsamında üretilen 450 ton boyayla ülke ekonomisine 10 ayda 5,3 milyon lira katkı sağlandı. Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler Kimya Teknolojileri dersinde teorik olarak öğrendikleri boya yapımını pratiğe dönüştürdü. Öğrenciler okulun atölyesinde konut, iç-dış cephe, yol çizgileri ve astar boyaları üreterek hem kendilerine gelir elde ediyor hem de üretim ekonomisine katma değer yaratıyor. Genç yaşta meslek edinme yolunda ilerleyen öğrenciler, 2019 yılının 10 ayında 450 ton boya üreterek sağladıkları 5,3 milyon liralık ekonomik katkıyla okullar bazında ilk sırada yer aldı. Ekonomiye daha fazla katkı için çalışmalarına devam eden öğrenciler, elde ettikleri birinciliğin mutluluğunu yaşıyor.