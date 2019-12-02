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, Süveyş Kanalı’na yerleşti

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Astrid, Süveyş Kanalı’na yerleşti
Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı'nın ortak çalışması sonucunda tedavi edilerek Ekim ayında Girne-Güzelyalı sahilinde tekrardan denize bırakılan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağa bir aylık yolcucuğunun ardından Süveyş Kanalına ulaştı. Denize bırakıldıktan sonra üzerine takılan GPS ile bir aydır takip edilen Astrid'in Süveyş Kanalının doğusuna yerleştiği ve kışı orada geçireceğinin düşünüldüğü belirtildi. Ekim ayında denize bırakıldıktan sonra bir aylık yolculuğunda Kıbrıs, Suriye, Lübnan ve Mısır olmak üzere dört ülkeyi dolaşarak 1000 kilometrenin üzerinde deniz yolculuğu yaptı. Şu anda sorunsuz bir şekilde yaşamına devam eden Astrid'in yolculuğu ile ilgili bilgiler paylaşan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat, uydu vericisinden aldıkları verilere göre, kaplumbağanın 4 ülkenin sularını geçerek Süveyş kanalına yerleştiğini söyledi.
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Astrid, Süveyş Kanalı’na yerleşti
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