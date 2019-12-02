Başkan Gültak’tan öğrencilere öğütler

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'deAkdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, İleri Ortaokulu öğrencisi çocuklarla buluştu. Küçük öğrencilere, mesleği olan eczacılığı anlatan, siyasi hayatı, milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevi ve yerel yönetimlerle ilgili deneyimlerini paylaşan Başkan Gültak, meslek seçimi konusunda öğrencilere öğütler verdi. Meslek seçimi konusunda da öğrencilere tavsiyeler veren Başkan Gültak, "Sevdiğiniz, kendi istediğiniz mesleği, işi yapın. Tabi öncelikle iyi insan olun. Kalite yürektedir. Yeter ki milli ve dini değerlerinizi unutmayın. Anne babanıza saygılı olun, insanlara iyi davranın. Bu Cumhuriyet nasıl kurulmuş? Kimler gelmiş, kimler gitmiş, bunları öğrenin. Üretken gençler olun" dedi.