Beceriksizlik egoistlik

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 13. haftasında, sahasında Bursaspor'a 3-2 mağlup olan Adanaspor kötü gidişatını sürdürüyor. Teknik direktör, antrenörlük hayatında ilk defa bu kadar şanssız bir dönem yaşadığını söyledi. İpekoğlu,yorumunu yaptı. BURSA karşısında ilk defa, düşündükleri kadronun yüzde 70-80'i ile sahaya çıkmak istediklerini ancak maç içinde yine sakatlık problemi yaşadıklarını belirten İpekoğlu,ifadelerini kullandı.