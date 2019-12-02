TFF 1. Lig'in 13. haftasında, sahasında Bursaspor'a 3-2 mağlup olan Adanaspor kötü gidişatını sürdürüyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu
, antrenörlük hayatında ilk defa bu kadar şanssız bir dönem yaşadığını söyledi. İpekoğlu, "Beceriksizlik, egoistlik hepsi bir aradaydı. Son dakikada saçma sapan bir gol yedik. Yapacak bir şey yok"
yorumunu yaptı. BURSA karşısında ilk defa, düşündükleri kadronun yüzde 70-80'i ile sahaya çıkmak istediklerini ancak maç içinde yine sakatlık problemi yaşadıklarını belirten İpekoğlu, "Sakatlıklara rağmen ikinci yarıda 5-6 gol pozisyonuna girdik. Bu olumsuzluklara rağmen maçı kazanabilirdik. Beceriksizlik, egoistlik hepsi bir aradaydı. Yapacak bir şey yok. Maçı kazansaydık psikolojik olarak bizi olumlu yönde etkileyecekti"
ifadelerini kullandı.