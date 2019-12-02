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Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesi ve Adana sınırlarıyla kesişen bölgedeki kayın ormanları, doğal güzelliği ile doğaseverleri etkiliyor. Sumbas'a bağlı Yirce Yaylası'nın kuzeyinde, kayın ağaçlarından oluşan orman alanı, bölge sakinleri ve çevre illerden gelenlerin ilgisini çekiyor. Kayın ormanında ağaçların yapraklarının dökülmesiyle güzel manzara ortaya çıktı. Doğa fotoğrafçıları, ziyaret ettikleri bölgede fotoğraflar çekerek, arşivledi. Fotoğrafçı Süleyman Gelebek, manzarayı çok beğendiğini belirterek, "Renk cümbüşü insanlara huzur veriyor. Son zamanlarda doğa sporcularının da gezi rotasına aldığı kayın ormanları 1770 rakımda bulunuyor. Doğa harikası olan bu bölgeye ailenizle de gelerek güzel mutlu bir gün geçirebilirsiniz" dedi.
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Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi
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