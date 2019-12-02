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Dörtyol’da 24 genç hafız oldu

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Dörtyol’da 24 genç hafız oldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafız olmayı hak eden 24 genç düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı. Merkez Nursan Camii'nde ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen icazet törenine Milletvekili MKYK Üyesi H. Bayram Türkoğlu, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Müftüsü Bilal Kadı, kurum müdürleri, cami imamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan İlçe Müftüsü Bilal Kadı, 24 hafızı daha Dörtyol'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'da yaptığı konuşmada hafızlığın bu dünyadaki en büyük mertebe olduğunu ifade ederek, Kur'an-ı kendine arkadaş edinen kimsenin dünya ve ahiretini kazanacağını söyledi.
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Dörtyol’da 24 genç hafız oldu
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