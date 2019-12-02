Hastalara destek olmak için buluştular

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Yüreğir Devlet Hastanesi Seyhan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ne kayıtlı üyelerin Seyhan Halk Eğitim Merkezi usta öğrencilerinin desteği ile hazırladığı kermesin açılışını gerçekleştirdi. M1 Adana Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Beyhan Demirtaş, beraberindekilerle kermesin açılış kurdelesini kesti.Daha sonra kermeste yer alan ürünleri tek tek inceleyen Demirtaş, rehabilite desteğine ihtiyaç duyan vatandaşların tedavilerinde oldukça etkili olan el işi aktivitelerini arttırmanın önemine değindi. Sosyal sorumluluk bilinciyle hastalara destek olmak için tüm Adanalıları kermese davet ettiğini ifade eden Demirtaş, kermesin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Kermese Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Soner Çitil, Kamu Hastaneleri Başkanı Emrah Ceviz, Destek Hizmetleri Başkanı Enver Çelik ile birlikte kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Beyhan Demirtaş'ın ürünler hakkında bilgiler alırken kermeste bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.