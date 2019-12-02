Kahramanmaraş polisi 4 kişiyi gözaltına aldı

Kahramanmaraş'ta
polis ekiplerince düzenlenen
kaçakçılık operasyonlarında
4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin,
saha araştırması neticesinde
merkez Onikişubat
ilçesi Şazibey Mahallesi'nde
bir iş yerinde yaptığı aramada
bandrolsüz 1175 puro, 27
paket sigara, 31 e-sigara likiti,
214 paket pipo, 24 kutu da
nargile tütünü ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan B.G,
işlemleri için emniyete götürüldü.
KOM Şube Müdürlüğü
ekiplerince Gaziantep-
Kahramanmaraş kara
yolu Kapıçam mevkisinde
durdurulan bir
araçta yapılan aramada
ise 124 paket bandrolsüz
puro tütünü, 150
paket gümrük kaçağı
sigara, 220 paket
tütün yan mamülleri,
350 cinsel içerikli jel ele geçirildi.
Olayla ilgili E.S. gözaltına
alındı. Polis ekiplerinin
merkez Dulkadiroğlu ilçesi
Menderes Mahallesi 9'uncu
Sokak'ta bulunan tekstil üzerine
faaliyet gösteren iş yerinde
yaptığı aramada da 6 şişe sahte
rakı ele geçirdi. Olayla ilgili
M.A. gözaltına alındı. Duraklı
Mahallesinde ise durdurulan
bir araçta yapılan aramada, 4
şişe sahte rakı ile 5 litre açık
viski ele geçirildi. Polis ekiplerince
gözaltına alınan İ.G.
işlemler için emniyete götürüldü.