Kahramanmaraş polisi 4 kişiyi gözaltına aldı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'tapolis ekiplerince düzenlenenkaçakçılık operasyonlarında4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet MüdürlüğüKaçakçılık ve Organize SuçlarlaMücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin,saha araştırması neticesindemerkez Onikişubatilçesi Şazibey Mahallesi'ndebir iş yerinde yaptığı aramadabandrolsüz 1175 puro, 27paket sigara, 31 e-sigara likiti,214 paket pipo, 24 kutu danargile tütünü ele geçirildi.Ekiplerce gözaltına alınan B.G,işlemleri için emniyete götürüldü.KOM Şube Müdürlüğüekiplerince Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Kapıçam mevkisindedurdurulan biraraçta yapılan aramadaise 124 paket bandrolsüzpuro tütünü, 150paket gümrük kaçağısigara, 220 pakettütün yan mamülleri,350 cinsel içerikli jel ele geçirildi.Olayla ilgili E.S. gözaltınaalındı. Polis ekiplerininmerkez Dulkadiroğlu ilçesiMenderes Mahallesi 9'uncuSokak'ta bulunan tekstil üzerinefaaliyet gösteren iş yerindeyaptığı aramada da 6 şişe sahterakı ele geçirdi. Olayla ilgiliM.A. gözaltına alındı. DuraklıMahallesinde ise durdurulanbir araçta yapılan aramada, 4şişe sahte rakı ile 5 litre açıkviski ele geçirildi. Polis ekiplerincegözaltına alınan İ.G.işlemler için emniyete götürüldü.