Logonun maliyeti 2 tantuni bir ayran

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantı döneminin 4'üncü birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen meclis toplantısında, logo tartışmalarının haricinde, Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalar ile ilgili tartışmalar sürerken Başkan Seçer'den, daha önce olduğu gibi, "İşçi çıkarmalar devam edecek, vicdanım rahat" açıklaması geldi. Mecliste söz alan MHP meclis üyesi Mehmet Topkara, "Biz burada bütçeye hayırlı olsun derken, teşkilatlarımızdan ve kamuoyundan telefonumuza 45-50 çalışanın daha iş akdinin fes edildiği ile ilgili mesajlar geliyor. Bu konuyu daha önce sizinle görüştük ama önümüzdeki hafta bu konuyu gruplarla birlikte masaya yatırırız, diye düşünüyoruz. Bunların durdurulmasını yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Performans uygulamasını çözemedik, inşallah önümüzdeki dönemde çözeriz" dedi. Topkara, "Kış günü bu insanların bütçe gününde çıkışlarının verilmesi sıkıntılı bir durum, vicdanınıza ve kamuoyuna bırakıyorum" dedi. Mecliste söz alana bir diğer meclis üyesi ise, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı yeni logoya ilişkin rant ve çalıntı iddiaları olduğunu söyleyerek, Seçer'den konuya açıklık getirmesini istedi. Logo hakkında değerlendirmeler yapan ve yazı yazanlara tepki gösteren Seçer, bu kişilerin konuyu bilmeden yorum yaptıklarını dile getirdi. Seçer, "Logoyu hazırlayan art direktörü benim çok yakın arkadaşım. Gerçekten muazzam, zeki, iyi yetişmiş bir adam. Bu arkadaşımıza rica ettik, böyle bir çalışma yaptı. 'Borcumuz ne?' dedik, 'Mersin'e geliyorum, beni tantuniciye götür' dedi. Bunun faturası 2 tantuni 1 ayran arkadaşlar" dedi. Bunun üzerine meclis üyeleri, "Başkan Seçer, sadece logonun maliyetini dile getirdi. Peki değişen logo ile birlikte araç giydirmeler, belediye binasının logoları, antetli kağıtlar gibi daha bir çok yerde eski logo değişip yeni logo devreye girecek. Kentin birçok yerine bu yeni logo yapılacak. Bunların maliyetini de açıklaması gerekirdi" diye konuştular.