Melih ABİ: İnsanları çıldırma noktasına getirmenin ne anlamı var?

ZİYAPAŞA

iyapaşa

BUGÜN NELER OLDU

Adana içinden geçen E-5 karayolu asfaltlanıyor. Geç kalındı... Ama iyi oluyor. Fakat ana arterlerde yapılan çalışmalarla ilgili önceden bir alt yapı ve plan oluşturulmalıydı. Bu yapılmadı. Trafik alt üst oldu. Yazın insanlar denize ve yaylalara gidiyor. Okullarda kapalı olduğu için trafik bu denli yoğun değil. Bu yolu bugüne bırakan zihniyet bunu düşünmüyor mu? Yoksa millete eziyetten hoşlanıyor mu? Kış günü yağmur, çamur, hava şartları ağır. Trafik de yoğun. Şimdi mi aklınıza geldi yolu yapmak? Araç sürücüleri nereden gideceğini şaşırdı. Trafik arap saçına döndü. İnsanlar 5 dakikalık yere bir saatte gider oldu. Hizmet yapıyorsunuz, yaz aylarında yapın. Belki bin kez yazdık. Başkanlar tınmadı bile... Sürücüleri çıldırma notasına getirmeyin. İki sürücünün karşı karşıya gelip yumruk yumruğa kavga etmesini görmemiz sizin sayenizde yakındır.Bulvarı Adana'nın göz bebeği. En hareketli bulvarlardan birisi. Fotoğrafı bir okurumuz çekti ve bana gönderdi. "Her yer ağaç yaprakları dolu. Hiçbir yer temizlenmiyor" diyor. Haklı... Seyhan Belediyesi bu yerleri ya görmüyor, ya da insanları böyle bir ortamda yaşamaya layık görüyor! Kimi okurlarım beni ön yargılı olmakla itham ediyor. Ne alakası var! Görünen köy kılavuz ister mi? Bakın şu fotoğrafa... Adam çıkarmaktan temizliğe sıra gelmiyor! Allah'tan duyarlı vatandaşlarımız var.