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Meslek lisesi öğrencileri köydeki bilgisayarları onardı

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Meslek lisesi öğrencileri köydeki bilgisayarları onardı
Hatay'da meslek lisesi öğrencileri bir yandan mesleklerini öğrenirken diğer yandan da 3 yıl önce başlattıkları "Kırsalda teknolojik kalkınma projesi" kapsamında köy okullarındaki bilgisayarların bakım ve onarımını üstleniyor. Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü'nde okuyan bir grup öğrenci, bilişim ekipmanı olmayan köy okullarına hayırseverlerin de desteğiyle bilgisayar temin ediyor. Köy köy dolaşarak okullara bilişim desteği veren öğrenciler, gidemedikleri okulların bilgisayarlarının bakım ve onarımını ise Hassa ilçesindeki atölyelerinde yapıyor.
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Meslek lisesi öğrencileri köydeki bilgisayarları onardı
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