Prof. Dr. Günsel’e altın madalya verildi

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TürkSilahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan yardım kampanyasına Günsel ailesinin yaptığı bağıştan dolayı Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'e madalya takdim edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Yavru vatandan Vakfa yapılan bu anlamlı bağışların 45 yıldır devam eden dayanışmanın bir simgesi olduğunu ifade ederek Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel'e bu gönül bağını bağışlarla taçlandırdıkları için yürekten teşekkür etti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma gücünün artırılmasına ve savunma sanayinin geliştirilmesine öncülük etmenin gönül bağının bir vefası olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk halkı ile Türk milleti ve TSK arasında kuvvetli bir gönül köprüsü kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Günsel, "Bu topraklarda var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında ve duacısıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlendirilmesine madden ve manen destek vermeye her zaman hazırız" dedi.