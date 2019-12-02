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Sokak satıcılarına göz açtırmadılar

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU Güney
Giriş Tarihi: 2.12.2019
Sokak satıcılarına göz açtırmadılar
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Reşat Bey Mahallesi'nde bir Moldova uyruklu kadın ile bir erkeğin uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Harekete geçen narkotim ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 38 yaşındaki Lilia Zmeu adlı kadını ve Kemal D.'yi (38) gözaltına alınırken Metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu da ele geçirildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen zehir tacirlerinden Kemal D. tutuklanırken Moldovalı kadın adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Moldovalı Lilia Zmeu, kendini görüntüleyen gazetecilere küfretti.
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Sokak satıcılarına göz açtırmadılar
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