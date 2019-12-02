Sosyal medya fenomenleri Adana için bir araya geldi

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AdanaValisi Mahmut Demirtaş, 'Adana'yı Keşfetme Zamanı' mottosuyla gerçekleştirilen 01. Influencer Adana Buluşması kapsamında sosyal medya fenomenleriyle Adana Müzesinde kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Vali Demirtaş, konuklara Adana Müzesi hakkında bilgiler verirken müzenin tamamlandığında Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük müze kompleksi olma unvanına sahip olacağını kaydetti. Vali Demirtaş, "Kentimizin hem ulusal hem de uluslararası platformlarda bilinirliğini ve tanınırlığını artırmak için, pek çok çalışmayı eşgüdümlü bir şekilde yürütüyoruz. Bu bağlamda üzerinde en çok durduğumuz hususların başında, olumsuz Adana imajını kırmaya matuf çalışmalar geliyor" dedi. Artık sosyal medyanın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş kitleleri etkileyen ve yönlendiren, önemli bir iletişim mecrası olarak karşımızda durduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Adana'nın tanıtımı için hepimize büyük iş düşüyor" dedi.