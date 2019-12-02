Türk ekonomisi için güzel günler yakın

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türk ekonomisinin önünde güzel günler olduğunu belirterek, yeni işlere gireceklerden fizibilite yapmadan, pazar araştırması iyi kurgulanmamış sektör tercihinden uzak durmalarını önerdi. Gaziantepli sanayicilerin bilinçli hareket ettiklerini ancak son yıllarda bazı sektörlerde yığılmalar olduğunu vurgulayan Konukoğlu, "Türk Sanayicisi olarak böyle bir dönemde bizlere düşen verimliliği artırıp, maliyetleri düşürerek, mücadelemizi devam ettirmektir" dedi. Konukoğlu, "Farklılık yaratmamız ve rekabetçi olmamız gerekiyor. Enerji verimliliğini ön planda tutmalıyız. Sadece elektrik enerjisi olarak değil insanın enerji verimliliğini ön planda tutmamız gerekiyor. Herkes birbirine sahip olmalı gün birlikberaberlik günü, çalışanımızla, müşterimizle, tedarikçilerimizle hep birlikte kol kola girip yolumuza devam edersek sektörümüzde işlerimizi daha iyi yaparız" dedi. Özellikle yeni iş kollarına gireceklere tavsiyelerde bulunan Konukoğlu, "Önümüzde güzel günler var. Biz dibi gördük, artık çıkışa doğru harekete geçtik. Herkesten ricam fizibilitesi yapılmadan, pazar araştırması iyi kurgulanmamış bir sektör tercihinden de uzak durulmalıdır. İyi bir pazar araştırması yaparak, yeterli derecede kapasite kullanımlarına dikkat ederek bu şekilde ürünleri takip edip yatırımları bu doğrultuda gerçekleştirmemiz lazım" diye konuştu. Konukoğlu, "İki tane fazla sipariş aldım ben bir makine daha ilave edeyim değil ben bu iki tane aldığım siparişin değerini nasıl artırabilirim. Katma değeri yüksek ürün diyoruz. Katma değeri yüksek ürün üretmek kolay değil. Bizim o ürünü üretebilmemiz için biz ona ne kattığımıza bakalım. Herkes sektöründe farklı olmalıdır. Herkes sizin yaptığınız mesleği yapar ama siz ne zaman onu farklı yaparsanız o zaman başarı geliyor. Bu her meslek için geçerli" şeklinde konuştu. Ülke olarak topyekûn kalkınmanın önemine dikkat çeken Konukoğlu, "Benim mutluluğum bir şey ifade etmez. Siz komple kalkınırsanız ülke olarak mutlu olursunuz. Bir şehir oluşturup ülkenin bütün kaynaklarını o şehre aktarsak insanların gelir düzeyi yıllık 100 bin doların üstünde olsa da kimseye faydası olmaz. Böyle olacağına 10 bin dolara, 5 bin dolara razı olalım ama ülkenin her tarafında bu iş olsun. Terörün, işsizliğin önüne geçer, güçlerin paylaşımını sağlar" dedi.