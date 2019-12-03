Adana polisinden çocuklara masallar

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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 3 çocuk annesi Semra Ağaya, 'Masallardan Gerçek Hayata' adlı masallardan oluşan boyama kitabı, anaokullarında dağıtılıyor. Kitap dağıtımı sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Semra Ağaya, onlara kitaptan masallar okudu.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 17 Temmuz'da Şehit Erkut Akbay ile Çamlıbel mahallelerindeki uygulamaya katılan ekipleri denetledi. Aktaş, mahalle sakinleriyle sohbet ederken, bir anne yaramazlık yapan oğluna ekipleri gösterip, "Seni polislere veririm" diye onu korkutup sakinleştirmek istedi. Bu olaydan etkilenen Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Semra Kan'a; çocukların polisten korkmadan yardım isteyebilmelerini sağlayacak bir proje geliştirilmesi talimatını verdi. 'Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde Projesi' kapsamında masallarla bütünleştirilen bir boyama kitabı hazırlanması kararlaştırıldı. Bir oğlu kendisi gibi polis olan 3 çocuk annesi Semra Ağaya, sadece çocukların herhangi bir olayda ne yapmaları gerektiğini anlatmakla sınırlı kalmayıp, onlara kendilerini bir nasıl koruyacaklarını anlatıp, hayvan sevgisini de aşılayan masallar kaleme aldı. 'Masallardan Gerçek Hayata' adı verilen kitap, tam bin adet basıldı.Polisin her zaman çocukları koruyup kollamak için çalıştığı, yaşlılara olan saygısı, hayvan sevgisi gibi miniklerin dikkatini çekecek birçok toplumsal değerleri içeren masallar, Uzman Psikolog Fırat Gözoğlu tarafından da onaylandı. Kitap, kent genelinde anaokullarında dağıtılmaya başlandı. Çocuklarla yakından ilgilenen Semra Ağaya, onlara kitaptan masallar okudu. Ağaya, "Bu kitapla çocukların ailelerinden sonra onları her türlü kötülükten koruyacak polis ağabey ve ablalarının olduğu bilincini aşılamaya çalıştım" dedi.