Adana Yurtspor’dan muhteşem dönüş

BUGÜN NELER OLDU

ADANA U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden, 4-1 geriye düştüğükarşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadangalip ayrıldı.'nde mücadeleye tutuk başlayan, arka arkaya yediği gollerle 4-1 yenik duruma düştü. Maçın son 20 dakikasında ikinci yarı oyuna giren'ın performanslarının yanı sıra ve taraftarın da büyük desteğini alan minik kramponlar muhteşem oyunlarını ardı ardına attığı gollerle süslediler.Maç sonunda minik futbolcular sevinçlerini antrenörve kulüp başkanıile paylaştılar.