Adana Yurtspor’dan muhteşem dönüş

ADANA U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana Yurtspor
, 4-1 geriye düştüğü Sinanpaşaspor
karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 6-4
galip ayrıldı. Gündüz Tekin Onay Tesisleri
'nde mücadeleye tutuk başlayan Adana Yurtspor
, arka arkaya yediği gollerle 4-1 yenik duruma düştü. Maçın son 20 dakikasında ikinci yarı oyuna giren Yasin ve Polat
'ın performanslarının yanı sıra ve taraftarın da büyük desteğini alan minik kramponlar muhteşem oyunlarını ardı ardına attığı gollerle süslediler. Yasin'in 4, Polat'ın 2 golüyle Adana Yurtspor sahadan 6-4 galip ayrılmasını bildi.
Maç sonunda minik futbolcular sevinçlerini antrenör Hüseyin Öztap
ve kulüp başkanı Metin Sezenbay
ile paylaştılar.