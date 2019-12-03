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Yurtspor’dan muhteşem dönüş

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Adana Yurtspor’dan muhteşem dönüş
ADANA U-12 Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Adana Yurtspor, 4-1 geriye düştüğü Sinanpaşaspor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 6-4 galip ayrıldı. Gündüz Tekin Onay Tesisleri'nde mücadeleye tutuk başlayan Adana Yurtspor, arka arkaya yediği gollerle 4-1 yenik duruma düştü. Maçın son 20 dakikasında ikinci yarı oyuna giren Yasin ve Polat'ın performanslarının yanı sıra ve taraftarın da büyük desteğini alan minik kramponlar muhteşem oyunlarını ardı ardına attığı gollerle süslediler. Yasin'in 4, Polat'ın 2 golüyle Adana Yurtspor sahadan 6-4 galip ayrılmasını bildi. Maç sonunda minik futbolcular sevinçlerini antrenör Hüseyin Öztap ve kulüp başkanı Metin Sezenbay ile paylaştılar.
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Adana Yurtspor’dan muhteşem dönüş
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