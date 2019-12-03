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Akgül’den hakem hatalarına tepki

Adanaspor Kulübü Başkanı, “Hakemlerin maçlarımızdan sonra dinlendirilmesi haklılığımızı teyit ediyor” dedi

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Akgül’den hakem hatalarına tepki
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, son haftalardaki hakem hatalarına tepki göstererek, "Hakem hatalarının üst üste devam etmesi artık sağduyulu yaklaşımımızın suistimal edildiğini düşündürürken, maçlarımızı yöneten hakemlerin maçlarımızdan sonra dinlendirilmesi haklılığımızı teyit etmektedir" dedi. Akgül, hakem hataları nedeniyle haklarının yendiğini belirterek, "Adanaspor Başkanı olarak tüm spor camiası bilir ki, kulübümüze yönelik hakem hatalarına karşı her zaman sağduyulu açıklamalar hatta genelde de açıklama dahi yapmamaktayım. Camia olarak ne kadar sağduyulu yaklaştıysak hakem hatalarından en büyük zararı da camia olarak yine biz yaşamaktayız" diye konuştu.
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Akgül’den hakem hatalarına tepki
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