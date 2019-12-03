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Barajda su tutma işlemine başlandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 3.12.2019
Barajda su tutma işlemine başlandı
DEVLET Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap ve beraberindeki heyet, Hatay'da inşası devam eden Reyhanlı Barajı ve Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesi işlerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Kasap'a DSİ 6. (Adana) Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet de eşlik etti. Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesi ile ilgili bilgi veren Kasap, "Gövde yükseltme çalışmaları tamamlanmış olup kret düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Depolanacak su ile 465 bin 140 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Bugün itibariyle Tahtaköprü Barajı'nda su tutma işlemine başlanılmıştır" dedi.
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Barajda su tutma işlemine başlandı
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