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ÇÜTAM’da ‘Atatürk ve Türk Dili’ anlatıldı

Giriş Tarihi: 3.12.2019
ÇÜTAM’da ‘Atatürk ve Türk Dili’ anlatıldı
ADANA'DA Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu "Atatürk ve Türk Dili" başlıklı konuşmasıyla Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öner oldu. Selanik hakkında çeşitli bilgiler veren Prof. Dr. Öner, Mustafa Kemal'in 1881 yılında Selanik'te Türkçe konuşan Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini ifade etti. Çeşitli araştırmacılardan Mustafa Kemal'in ailesine dair bilgiler aktararak devam eden Prof. Dr. Öner, Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi'nin orta sınıfın alt kısmına mensup bir memur olduğunu ve "efendi" unvanını taşımasının onun eğitimli olduğuna işaret ettiğini söyledi. Konuşmasına Mustafa Kemal'in Türk Dili için yapmış olduğu faaliyetlerden söz ederek devam eden Prof. Dr. Öner, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kuruluşu ve Dil Devrimi gibi noktalara da değindi.
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ÇÜTAM’da ‘Atatürk ve Türk Dili’ anlatıldı
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