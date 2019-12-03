ADANA Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak
, dezavantajlı çocukların suça bulaşmalarının önlenmesi için ücretsiz muay thai ve kick boks kurslarının verildiği salonu ziyaret edip projeye destek oldu. Sahibi olduğu spor salonunda milli sporcular yetiştiren Hakan Şahade, çocukların suça bulaşmalarını önlemek için başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle dezavantajlı çocuklara umut oldu.
AYYILDIZI YURT DIŞINDA DALGALANDIRACAKSINIZ
Şehre göçle gelen ailelerin yaşadığı mahallelerde kapı kapı gezen Şahade
, ailelerle konuşarak çocukları ücretsiz muay thai ve kick boks kurslarına aldı. Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak
, spor salonunu ziyaret etti. Başsavcı Yurdagül
, "Gençsiniz, kanınız kıpır kıpır. O enerjiyi spor gibi faydalı bir faaliyetle kontrol altında tutmak çok gerekli. Ben inanıyorum ki; içinizden milli formayla bayrağımızı dalgalandıracak sporcular çıkacak" dedi. Adana Adalet Komisyonu Başkanı Çolak da, çocuklara tavsiyelerde bulundu.