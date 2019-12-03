Dezavantajlı çocuklara umut oldu

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adana Adalet Komisyonu Başkanı, dezavantajlı çocukların suça bulaşmalarının önlenmesi için ücretsiz muay thai ve kick boks kurslarının verildiği salonu ziyaret edip projeye destek oldu.Şehre göçle gelen ailelerin yaşadığı mahallelerde kapı kapı gezen, ailelerle konuşarak çocukları ücretsiz muay thai ve kick boks kurslarına aldı., spor salonunu ziyaret etti., "Gençsiniz, kanınız kıpır kıpır. O enerjiyi spor gibi faydalı bir faaliyetle kontrol altında tutmak çok gerekli. Ben inanıyorum ki; içinizden milli formayla bayrağımızı dalgalandıracak sporcular çıkacak" dedi. Adana Adalet Komisyonu Başkanı Çolak da, çocuklara tavsiyelerde bulundu.