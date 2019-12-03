Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar

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Adana'da 22 yaşındaki Ferhat K., kız kardeşini evlenmek için kaçıran Hüseyin A.'nın evini yakmak istedi. Yakıt istasyonundan benzin alan Ferhat K., yanında bulunan 2 kişiyle birlikte Hüseyin A'nın evine gitti. 2 zanlı benzini eve dökerken Ferhat K. çakmağı yanlışlıkla çakınca 3 şüpheli birden alev aldı. Önce birbirlerini söndüren zanlılar daha sonra da kendileri için ambulans yaktıkları ev içinde itfaiye çağırdı. Hastanede yanıkları sargı bezleriyle sarılan gaspçılar adeta mumya döndü. 20 gün sonra taburcu edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Olay 3 Kasım'da Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Hüseyin A., evlenmek istediği ancak ailesinin vermediği 18 yaşındaki E. K.'yı rızasıyla kaçırdı. İki aile arasına bu nedenle husumet girdi. Kız kardeşinin kaçırılmasına sinirlenen Ferhat K., Hüseyin A.'nın evini yakarak korkutmak istedi.Ferhat K., 15 yaşındaki kuzeni D.K. ve arkadaşı Seymuz S. ile (19) birlikte bir yakıt istasyonundan benzin alarak Hüseyin A.'nın evlenin yolunu tuttu. Müstakil evin kapısını kırarak içeri giren 3 zanlıdan D.K. ve Şeymuz S., benzini döke döke merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. O sıra da alt katta bulunan Ferhat K. elinde bulunan çakmağı yanlışlıkla çakınca 3 kişi bir anda alev aldı. Birbirini söndüren şüpheliler, 112 sağlık ekibini ve itfaiyeyi aradı.Vücutlarında ağır yanıklar oluşan gaspçılar ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaraları pansuman edildikten sonra sargı beziyle sarılan şüpheliler adeta birer mumyaya dönüştü. Hastanede yaklaşık 20 gün kalan şüpheliler taburcu edildikten sonra Gasp Büro Amirliği dedektifleri tarafından emniyete götürüldü. Amaçlarının sadece korkutmak olduğunu belirten şüpheliler pişman olduklarını da söyledi. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.