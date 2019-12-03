Fazla ilaç değil doğru ilaç iyileştirir

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Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, akılcı ilaç tüketimi hakkında toplumu bilinçlendirmek gerektiğini belirterek, "Fazla İlaç Değil, Doğru İlaç İyileştirir" dedi. Uzm. Dr. Aydınlı, "2017 yılı Kasım ayında hastanemizde açılan Akılcı İlaç Polikliniği yatan hastalara ve ayaktan başvuran hastalara hizmet vermektedir" dedi. Aydınlı, "Özellikle yoğun bakımlarda yatan hastaların ilaçları, ilaç-etkileşimleri ve istenmeyen ilaç reaksiyonların açısından değerlendirilmektedir. Ayaktan polikliniğimize başvuran hastaların kullandığı ilaçlar uygunsuz ilaç kullanımı açısından değerlendirilmekte, bunun yanı sıra ilaçlarını kullanırken nelere dikkat edilmesi değerlendirilmekte hastanın bu yan etkiler nedeniyle başka polikliniklere başvurmasının önüne geçilmektedir" dedi.