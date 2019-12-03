Gültak’tan Mersin basınına müjde

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne bir söz vermiştim ve bu sözümü unutmuş değilim. Sayın Bakanımız Lütfi Elvan'ın da desteğiyle cemiyet binası için uygun bir yer arayışındayız. İnşallah uygun bir yer bulur bulmaz hem kiradan kurtarmış olacağız hem de daha kullanışlı bir binaya geçmis olacaklar" dedi. Başkan Mustafa Gültak, Türkiye Gazeteciler Federasyon Başkanı Yılmaz Karaca, Federasyon Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.