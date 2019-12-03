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Hizmete destek kararı

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 3.12.2019
Hizmete destek kararı
MERSİN'DEKİ Erdemlililer Platfromu Başkanı Mehmet Badas bir iyilik hareketi başlattıklarını ifade ederek Erdemli ve Mersin için yapılacak iyi hizmetlere destek, yanlışlara da fren olacaklarını söyledi. Toplantıya Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkan Yardımcıları Niyazi Yıldız ve Şaban Dölek, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Prof. Dr. Halil Kumbur, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman. Erdemli Kurum İlçe Müdürleri, Erdemli STK Temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Halit Çortul, Aysel Mavioğlu Öner, Platform Üyeleri katıldı.
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Hizmete destek kararı
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