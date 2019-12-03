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Kaldırım taşıyla kuyumcu camını kırdı

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Kaldırım taşıyla kuyumcu camını kırdı
ADANA'DA, kaldırım taşıyla camını kırarak girdiği kuyumcudan çok sayıda ziynet eşyası çalan şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını öğrenen iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde şüpheli bir şahsın elindeki kaldırım taşıyla dükkanın camını kırdığını ve içeri girerek vitrinde bulunan çok sayıda saat ve ziynet eşyasını çaldığını tespit etti. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.
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Kaldırım taşıyla kuyumcu camını kırdı
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