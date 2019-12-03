Melih ABİ: Hakemlerimizin maçlarımızdan sonra dinlendirilmesi haklılığımızı teyit ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Başlıktaki söz Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'e ait.Başkan haklı...Diyor ki;"Tüm futbol camiasının bileşenlerinin oturduğu masadan artık kalkıyoruz.Bu hatalar devam ettiği takdirde, o masayı da devireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Adanaspor camiasının canının yandığı yerde o masada kimseyi bundan sonra rahat oturtmayacağız." Bayram Akgül'e ceza verirler şimdi.Doğruyu söyledi ya...Bu sezon Adanaspor hakemlerden çok çekti.Sonucunda da ligin dibine kadar gitti.Turuncu beyazlı ekip iyi takım mı, değil!Ama şu andaki yerini hak edecek kadar da kötü değil.Adanaspor'un hakem hatalarından kaybettiği puanları buradan tek tek yazacak değilim.Ama bir kentin kaderi ile bu kadar oynanmaz.Ne demek istediğimi Bursaspor maçını tarafsız gözle izleyenler anlar.Formsuz hakemlerimiz hem Süper Lig de, hem de alt liglerde büyük tepki topluyor.Aliefendioğlu köyünü diğer 5 köye bağlayan yoldaki köprünün korkulukları kırık.Bu bir bağlantı yolu.Köprü üç yıldır böyle… Sedat Benli, "Aliefendioğlu'ndan giderken geçen gece asker kınamızdan sonra kızım ve damadım araçları ile bu korkulu olmayan köprüden aşağı uçtu.Allaha şükürler olsun can kaybı olmadı ama kızımın eli ve ayağı kırıldı.Tamiri ne zaman yapılacak bu kırık korkulukların merak ediyoruz.İllaki can kaybı mı olması lazım?" dedi.Siz yapmayın buraları.Yarın ölümlü bir kaza olursa hesabını nasıl verirsiniz merak ediyorum?