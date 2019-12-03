Narkotik Eğitim TIR’ı Osmaniye’de

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü tarafından, madde kullanımı ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirmek ve doğru zannedilen yanlışlara dikkat çekmek amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim TIR'ı Osmaniye'ye geldi. Alışveriş merkezi önünde konuşlanan ve üç gün süreli olarak ziyaretçilere açık kalan TIR'ın modern eğitim salonundaki dokunmatik ekranlarda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. TIR'da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda bilgi almak için gelen öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veriyor. Ayrıca ziyaretçilere, Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama (UYUMA) projesi anlatılıp, akıllı telefonlara kurulacak olan "Uyuma" uygulaması ile sokakta tanık olunan uyuşturucu suçlarının polise kolaylıkla bildirebileceği aktarıldı. Narkotik Eğitim TIR'ını İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte ziyaret ederek bilgi aldı.