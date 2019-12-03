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Off-road heyecanı K.Maraş’ta sona erdi

Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın finali ’ta yapıldı. Genel klasmanda, Kenan Özsoy-Harun Değnek ikilisi birinci oldu

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 3.12.2019
Off-road heyecanı K.Maraş’ta sona erdi
2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak final yarışları, Kahramanmaraş'ta sona erdi. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarışlar, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Ana sponsorluğunu üstlenen ALPEDO'nun ismini taşıyan özel seyirci etabında son düzlük geçilerek, "2019 Türkiye Off-Road Şampiyonu" unvanı sahibini buldu. Yarışlara Türkiye'nin farklı kentlerinden 44 araçla 4'ü kadın 88 sporcu katıldı. Bir İtalyan ekibinin de yer aldığı yarışlarda sporcular, kıyasıya mücadele etti.
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Off-road heyecanı K.Maraş’ta sona erdi
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