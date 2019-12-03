Off-road heyecanı K.Maraş’ta sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

'nın 6. ayak final yarışları,'ta sona erdi. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında,iş birliğinde düzenlenen yarışlar, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Ana sponsorluğunu üstlenen ALPEDO'nun ismini taşıyan özel seyirci etabında son düzlük geçilerek,unvanı sahibini buldu. Yarışlara Türkiye'nin farklı kentlerinden 44 araçla 4'ü kadın 88 sporcu katıldı. Bir İtalyan ekibinin de yer aldığı yarışlarda sporcular, kıyasıya mücadele etti.