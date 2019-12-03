Rahibe kılığına girdi iki çocuğunu kurtardı

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yaşayan Ahmet Kılıç, Lübnan'da kocası cezaevine giren kızı ile torunlarını 3 bin dolar karşılığında yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirtti. Kızını Suriye'deki savaşın ortasından rahibe kılığında geçirterek Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirten Kılıç, kızı ve 2 torununa kavuştu. 46 yaşındaki Ahmet Kılıç ve ailesi uzun yıllar önce çalışmak için Lübnan'ın Beyrut kentine gitti. 8 yıl önce kızları Zeynep Kılıç (25) ailesinin izni olmadan Rabih Hamod (28) ile kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten Aynur (7), Sıla (3,5) ve Serap (1,5) isimli 3 çocuğu dünyaya geldi. Bu sürede ise Zeynep Kılıç tekrar ailesiyle barıştı. Ahmet Kılıç, 2 yıl önce sağlık sorunları yaşayınca Lübnan'daki işinden çıkartıldı ve eşiyle birlikte Adana'ya geldi. Geçen 28 Eylül tarihinde de Zeynep Kılıç'ın eşi Rabih Hamod cezaevine girdi. Bunun üzerine Kılıç durumu Adana'daki babasına haber verdi. Kılıç ise kimliği olan torunları Sıla ve Serap ile kızını Lübnan'dan çıkartmak için yasal yollara başvurdu. Yasal yollardan kızını ve torunlarını ülkeden çıkartamayan Kılıç, bu sefer de insan kaçakçıları ile 3 bin dolar karşılığında anlaştı. 8 Ekim tarihinde Zeynep Kılıç, kimliği olan 2 kızını yanına alarak eşinin ailesinin evinden kaçtı ve insan kaçakçılarıyla yasa dışı yollarla Suriye'nin Humus kentine gitti. Orada kamyon kasasında, gecekondularda kalan Kılıç, Türk olduğu diğer kaçaklar ve Suriye'deki Esad'ın askerleri tarafından anlaşılmasın diye de rahibe kılığına girerek önce Halep'e oradan da Öncüpınar Sınır Kapısı'na kadar geldi. 16 Ekim tarihinde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda babası ile buluşan Kılıç, burada devletin yardımıyla çocuklarıyla birlikte yurda girdi ve ailesinin yanına Adana'ya geldi. Baba Ahmet Kılıç, kızının ilgisizliği nedeniyle yasal yolların olumsuz cevaplandığını belirterek, "İşini sağlam yapmaya çalışmıyordu. 'Elçiliğe çık kızım. Çocukların kimliğini al' diyordum ama hep ilgisizdi bu konulara" diye konuştu. 2 torununu ve kızını getirten ancak büyük torununu kimliği olmadığı için getirtemediğini anlatan Kılıç, "Kızımı buraya nasıl kaçak yollarla tutuklatmadan getirebilirim diye görüştüm hep. Bayağı bir para istediler. Borç alarak parayı denkleştirdim ve Türkiye sınırına kadar kaçak getirttim. Lübnan'dan çıkarttım Suriye'ye götürttüm. Oradan da Kilis Öncüpınar Sınır Kapısına getirttim. Torunlarımı sokmak istemediler ilk başta yurda. Babalarının velayeti lazım diyerek sorun çıktı ama sonra Ankara ile sorunu çözdük" ifadelerini kullandı.