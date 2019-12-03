Şahinbey Belediyesi’nden öğrencilere gri koç morali

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'Gri Koç' olarak bilinen Eğitim Koçu Gökhan Müftüoğlu, YKS öncesi Şahinbey Belediyesi'nin organizasyonunda Gaziantep'e gelerek öğrencilerle buluştu. Şahinbey Belediyesi, 'Gri Koç' olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu'nun katılımıyla üniversite sınavına girecek öğrencilerin stresini azaltmak, özgüven aşılamak, motivasyonlarını artırmak, zamanı yerinde ve doğru kullanmak ile ilgili öğrencilere 'YKS'yi Kazandıracak Taktikler' adlı eğitim semineri düzenledi. Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerle soru cevap şeklinde başlayan program daha sonra Gri Koç'un önerileri ile devam etti. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak, öğrencilerin hayata hazırlanması noktasında her zaman destek olduklarını belirterek, "Gökhan Müftüoğlu'nun Gaziantep'e her gelişinde gençlerimizi ayrı bir heyecan sarıyor ve salonlara sığmaz olmaya başladık" dedi.