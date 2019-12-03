Sokak hayvanları için açlık grevine başladı

BUGÜN NELER OLDU

hayvansever İpek Şahin, sokak hayvanlarının kulübesi kaldırıldığı için parkta açlık grevi ve imza kampanyası başlattı. Şahin, "Maddi olarak hiçbir talebim yok. Bu kulübeler gelince açlık grevimi sonlandıracağım" dedi. Uzun yıllardır Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Lions Çocuk Dinlenme Parkı'nda sokak köpeklerine bakan Şahin, geçen 28 Eylül tarihinde köpekler için parkın bir köşesine kendi imkanlarıyla kulübe yaptırmaya karar verdi. Gerekli görüşmeleri yapan Şahin, Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği Adana Şubesi ile birlikte kulübeleri parka yerleştirdi. 10 Kasım tarihinde Çukurova Belediyesi tarafından "CİMER'e şikayet var. Köpekler havlıyor insanlar korkuyor" gerekçesiyle kulübeler kaldırıldı. Bunun üzerine gerekli görüşmeleri yapan Şahin hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamayınca sabah saatlerinde parkta stant açarak açlık grevine başladı.