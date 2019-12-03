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‘Tunga’ 721 kilo esrarı buldu

Giriş Tarihi: 3.12.2019
‘Tunga’ 721 kilo esrarı buldu
ADANA'DA düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırda 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, İncirlik Park Alanı'nda durdurulan bir TIR'da uyuşturucu konusunda eğitimli köpek "Tunga" ile birlikte arama yapıldı. Ekipler TIR'daki mobilyalar arasında 67 paket halinde 721 kilo 600 gram esrar buldu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Uyuşturucu tacirlerinin, narkotik köpeğinin esrar kokusunu almaması için paketlerin dışına deterjan sürdükleri belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Rıdvan Y. (30) ve Yılmaz Ç. (39) mahkemece tutuklandı.
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‘Tunga’ 721 kilo esrarı buldu
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