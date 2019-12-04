5 akraba Irak’ta cezaevine düştü

BUGÜN NELER OLDU

Irak'a inşaat işinde çalışmak için giden 5 akraba, vizeleri bittiği halde kaçak olarak ülkede çalıştıkları için cezaevine girdi. 2 buçuk aydır evlatlarından sadece 1 kere haber alan aileler ise perişan oldu. Çalışmak için giden 5 kişiden biri olan Ahmet Kaya'nın ise başlık parasını denkleştirmek için Irak'a gittiği öğrenildi. Adana'da yaşayan Abdullah Kaya (37), Ahmet Kaya (28), Ahmet Kaya (22), Feyyaz Kaya (26) ve Halil İz (24) isimli 5 akraba son 1 yıl içerisinde çeşitli dönemlerde inşaat işinde çalışmak için turist vizesi alıp Irak'ın başkenti Bağdat'a gittiler. Ancak vizeleri bittiği halde ülkede çalışmaya devam eden 5 kişi geçen 22 Eylül tarihinde dışarıda gezerken polis tarafından yakalanıp tutuklanarak cezaevine konuldu. Bunun üzerine ise bir arkadaşları 5 akrabanın Adana'daki ailelerine haber verdi. Aileler ise maddi durumları kötü olduğu için herhangi bir şey yapamadı ve evlatlarının cezaevinden çıkmasını bekledi. Bu sırada ise 5 kişi para karşılığında Ekim ayının ilk haftasında 1 kere ailelerini aradı ve 'Durumumuz kötü. Hakimler duruşmalara çıkmıyor. 20 gün sonra çıkacakmışız öyle dediler. 2 kere buranın yemeklerinden zehirlendik' dedi. Aileler ise çaresizce evlatlarının gelmesini bekledi ancak o günden sonra 5 kişiden kimse haber alamadı. Ailelerin şimdi tek umudu devletin evlatlarını kurtarmak için yapacağı yardım.