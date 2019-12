Büyükşehir yoksa Başkan Gültak var

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Akdeniz Çarşı Esnafları Derneği (AKÇED) tarafından Silifke Caddesi üzerinde düzenlenen kahvaltıya katılarak, çarşı esnafıyla buluştu. Buluşmaya, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte birçok sivil toplum örgütünün başkanları ve çarşı esnafı katıldı. Buluşmada, belediyenin hayata katacağı projeleri anlatan Başkan Gültak, çarşıyı eskisi gibi canlandıracaklarını söyledi. Gültak, "Çarşı bölgesinin hareketlendirilmesi için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapma gayretindeyiz. Çarşımızda, şu bulunduğumuz üzeri açık sokağın üstüne koyduğumuz şemsiyeler bile buraya ayrı bir hava katıyor. Bu bir başlangıç çalışması ve buralar ışıklandırılınca bu sokak çok daha renkli ve canlı olacak" diye konuştu. Millet Bahçesinin de tamamlanıp vatandaşların hizmetine girmesiyle birlikte çarşıya ve Çamlıbel'e hareketlilik ve canlılık geleceğini, kente de apayrı bir hava katacağını vurgulayan Gültak, "Atatürk Parkının da yeniden düzenlenmesi ve güzelleştirilmesiyle birlikte buralar cıvıl cıvıl olacak. Çarşı esnafımızın her zaman yanındayız, her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. Çarşı esnafı da yenileme çalışmalarının yanı sıra çarşının açık olan üzerini ters şemsiyelerle şık bir görünüme kavuşturması dolayısıyla Başkan Gültak'a teşekkür etti. Fabrikalar Caddesi'nde iyileştirme çalışmalarına başlandığına da dikkat çeken Baykan Gültak, "Fabrikalar Caddesi ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor şuan. O cadde üzerinde çalışıyoruz. Mersin'in en eski caddelerinden ve eski Mersin evlerinin bulunduğu bir cadde. İnşallah o caddeyi Şevket Sümer 142. Caddede yaptığımız gibi bir farkındalık yaratarak kente kazandıracağız. Bu çalışma çarşı esnafını da olumlu yönde etkileyecek" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olsa da Balık Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile ilgili Akdeniz Belediyesi olarak çalışmalara başlayacağını da esnafa müjdeleyen Başkan Gültak, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Biran önce Kasaplar Çarşısı,Balık Pazarı ve bu bölgedeki diğer yerlere el atılması gerekmekte. Özellikle Kasaplar Çarşısı, Anıtlar Kurulu'ndan izinler gerekiyor. Bir çok projesi çizildi. Bundan sonra bu bölgeye Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olduğu için Sayın Vahap Seçer'in el atmasını bekliyoruz" dedi.