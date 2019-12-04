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‘Çukur’ için kurtarma ekibi seferber oldu

Giriş Tarihi: 4.12.2019
‘Çukur’ için kurtarma ekibi seferber oldu
MERSİN'İN Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, arama kurtarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olay Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde yaşandı. Kültür Sokak'ta çocuklar su bulmak için açılan 30 metrelik kuyudan yavru köpek sesi geldiğini fark etti. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibi köpeğin düştüğü kuyunun bulunduğu bölgeye gelerek kurtarma operasyonu başlattı. Üzerine taşlar ve tahtaların da düştüğü görülen yavru köpek kuyu dibinde sığındığı küçük çukurdan uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. 'Çukur' ismi verilen köpek, Erdemli Gurup Amirliği tarafından sahiplenilecek.
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‘Çukur’ için kurtarma ekibi seferber oldu
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