Doç. Dr. Süer, Hepatit C virüsünü rakamlarla anlattı

Doğu Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Kaya Süer, Hepatit C Virüsü hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Süer, Hepatit C Virüsü belirtilerinin belli bir kısmının klinik belirtiler gösterdiğini, bir kısmının ise tedavi edilmeden kendi kendine vücuttan çıktığını belirtti. Akut hepatit C olgularının yaklaşık yüzde 20'sinin klinik belirtiler ile seyredebileceğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Enfekte bireylerin yüzde 15 - 45'inde ise akut hepatit C tablosunun tedavi edilmeksizin kendi kendine vücuttan atıldığını belirtti. Geriye kalan yüzde 55 - 85 oranında ki vakalarda ise kronik enfeksiyon geliştiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Kronik enfeksiyon tablosu da tedavi edilmediği takdirde ilerleyen karaciğer fibrozisin ve siroza yol açabildiğini belirtti. Hepatit C virüsü (HCV) ile 20 yıllık enfeksiyon sonrası siroz riskinin yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değiştiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, Siroz tablosunun ilk dönemde kompanse seyrettiğini belirtti. Doç. Dr. Kaya Süer sözlerine şöyle devam etti: "Dekompanse siroz tablosu geliştiği zaman ise özafagus varis kanamaları, asit ve ensefalopati kliniği ile karşımıza çıkar. Her yıl, sirozlu kişilerin yaklaşık yüzde 1-3'ü hepatosellüler karsinoma (HCC) ilerlemektedir."