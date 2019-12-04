Doğum günü hediyesi fidan

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından kasım ayında doğan 250 personelin doğum günü düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen doğum günü etkinliği için Onat Kutlar Toplantı Salonu'nda, 250 personel toplandı. Etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, birçok daire başkanı ve personeller katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Murat Geç, 2019 yılı içerisindeki eğitimler ve seminerlerin yanı sıra tamamen personellere yönelik kültür, sanat ve spor aktiviteleri olmak üzere günaydın etkinliklerinden tiyatro eğitimlerine, model uçak yapımından, halk oyunlarına kadar toplam 18 branşta motivasyon kulübünü başlattıklarını hatırlattı. Havaların ısınmasıyla doğaya açılarak çok daha farklı etkinliklerle çalışanlarla beraber olacaklarını dile getiren başkan Geç, "Personel adına doğum günü hediyesi olarak hem doğaya hem de geleceğe, çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak adına yüzlerce fidan diktik" dedi. Konuşmaların ardından belediye çalışanları doğum günü pastasını kesti.