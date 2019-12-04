Farkında ol, harekete geç, test yaptır uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

AIDS Günü dolayısıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından kırmızı kurdele etkinliği düzenlendi etkinlik kapsamında kurulan stantta hasta yakınları ve hastane çalışanlarına kırmızı kurdele takılarak bilgilendirici broşür verildi. Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, HIV'in artık korkulması gerekmeyen kronik bir hastalık olduğunu, gelişen tedavi ile kontrol altında tutulabilen bu hastalık ile yaşayan bireylerin yaşam sürelerinin HIV negatif olan bireyler ile aynı süreye ulaştığına vurgu yaptı. HIV pozitif bireylerin tedavi altında oldukları sürece evlenebildiğine ve çocuk sahibi olabildiğine dikkati çeken Taşova, Pek çok tedavi çalışmalarının olduğu HIV tedavi alanında tam tedavi günlerinin de yakın olduğunu, ancak bu sürede HIV pozitif bireylerin saptanması ve tedavi altına alınmasının en önemli nokta olduğuna işaret etti. Prof. Dr. Yeşim Taşova "Tedavi ile virüs seviyesi negatifleşmekte ve bu da bulaşı önlemektedir. Burada tedavi altında olan kişilerin tedaviyi tam kullanmaları hem kendi yaşam süreleri hem başkalarına bulaştırmamaları açısından önemlidir. Ülkemizde en son tedavi imkanları mevcuttur ve devlet sosyal güvencesine bakmadan tedaviyi karşılamaktadır" dedi. Ülkemizdeki mevcut duruma göre 25 000'e yakın bilinen pozitif hasta olduğuna değinen Taşova, ama durumunun farkında olmayan, test yaptırmayan ve tedavi altına girmeyen hastaların yüksek oranı nedeni ile bu rakamın 75 000 olduğunun öngörüldüğünü, HIV pozitif bireylerin % 85 nin Türk vatandaşı olduğunu, En sık 25-29 ve 30-34 yaşlarında görüldüğünü belirtti.