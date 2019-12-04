Kaçar: Belediyecilikte Türkiye’de çığır açtık

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Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Mahmut Kaçar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Mahmut Kaçar'a Kahramanmaraş'a TBMM tarafından verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası göstererek madalyanın verilişine ilişkin bilgiler aktardı. Bölge Koordinatörü Kaçar, AK Parti'nin yerel yönetimlerde bir marka değer oluşturduğuna dikkat çekerek: "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak sorumluluk bölgemizdeki belediyelerimizi ziyaret ediyoruz. Geçen hafta Kahramanmaraş'ın ilçe belediyelerini ziyaret etmiştik. Şimdi de Büyükşehir başta olmak üzere merkezdeki ilçe belediyelerini ziyaret ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı belediyecilik anlayışı gereği hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve son olarak gönül belediyeciliğinde Türkiye'de çığır açtık"dedi. Başkan Güngör ise, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Milletvekilimiz Mahmut Kaçar Başkanımız Kahramanmaraş'ımızı ziyaret etti. Belediyelerimizin çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk ve Kahramanmaraş'ımızla ilgili çeşitli yerleri ziyaret ettik. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Edebiyatın ve şiirin Başkenti Kahramanmaraş'ımız için Unesco'nun Yaratıcı Şehirler Ağına müracaat ettik ve en kısa sürede sonuçlanmasını ümit ediyoruz" dedi.