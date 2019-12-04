Kırılan elleri İlknur’a engel olmuyor

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, cam kemik olarak bilinen, kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "Osteogenesis Imperfecta" hastası 7 yaşındaki İlknur Akyol, sağ eli kırıldığında sol, sol eli kırıldığında ise sağ eliyle kalem tutuyor. Altınözü ilçesi Kansu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan minik İlknur, rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediği için annesi Emine Akyol'un girişimleri sonucu Kansu İlkokulu öğretmenlerinden Hürriyet Alkış'ın evlerine gelmesiyle eğitimini sürdürüyor. Tahtası, sırası, duvarındaki Atatürk posteri ve afişleriyle adeta sınıfa dönüştürülen evlerinin bir odasında eğitim gören ve hastalığı nedeniyle bir eli kırılsa, diğeriyle kalem tutan İlknur, öğrenme azmiyle takdir topluyor. Eğitimine devam etmek için her türlü çabayı gösteren İlknur, rahatsızlığı nedeniyle sıkıntı yaşasa bile sımsıkı tuttuğu kalemini bir an olsun bırakmıyor. Küçük İlknur Akyol, derslerini ve öğretmenini çok sevdiğini söyledi" diye konuştu.