Kural ihlali yapan sürücüleri drone belirledi

BUGÜN NELER OLDU

havadan yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince ölümlü ve yaralamalı kazaların en aza indirilmesi, sürücü hataların engellenmesi amacıyla drone kullanarak havadan denetim yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin de desteğiyle yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülerle ilgili alınan anlık görüntüler görevli ekiplere bildirildi. Ekipler, denetimlerde özellikle, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama, seyir halindeyken araçta sigara içilmesi, cep telefonu kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme gibi kural ihlalleri üzerinde yoğunlaştı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 43 sürücüye 10 bin 320 lira idari para cezası uygulandı. Drone ile trafik denetimlerinin başladığı nisan ayından bu yana kural ihlali yaptığı tespit edilen 542 araç sürücüsüne 130 bin 320 lira trafik cezası uygulandığı öğrenildi.